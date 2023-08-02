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11:30 02.08.2023

Суд обрав Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - ДБР

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Суд обрав Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - ДБР

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату з фракції нині забороненої політичної сили "Опозиційна платформа - За життя" Вадиму Рабіновичу.

"1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомило ДБР  в середу.

У ДБР нагадали, що Рабіновичу 26 липня було повідомлено про підозру в держзраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). Повідомлення про підозру екснардепу скеровано у вигляді запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю.

"Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію", - зазначили в ДБР.

Раніше українські ЗМІ писали, що Рабінович залишив межі України.

Теги: #рабінович #запобіжний_захід

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