Події

10:50 02.08.2023

На Сумщині врятували значну частину ліноритів художника Бондаренка, присвячених Голодомору - ДСНС

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Більшість графічних робіт художника Миколи Бондаренка, присвячених Голодомору 1932-1933 рр., удалося врятувати після того, як їх було поховано під завалами зруйнованої російським ракетним ударом будівлі Сумського міжрегіонального вищого професійного училища, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Завдяки відповідальній та злагодженій роботі підрозділів ДСНС Сумщини, допомозі співробітників закладу та волонтерів більшість ліноритів Миколи Бондаренка - 66 гравюр - були врятовані", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, виставка Бондаренка "Україна - 1933: кулінарна книга. Пам'ять людська" діяла майже шість років і включала 89 робіт.

"29 липня ворожа ракета зруйнувала навчальний корпус Сумського міжрегіонального вищого фахового училища, де був розташований Центр досліджень руху опору Голодоморів на Сумщині... Після ракетної атаки росіян унікальні роботи нашого земляка, завдяки яким практично увесь світ дізнався про геноцид українців, опинилися під завалами", - розповіли в ДСНС.

Теги: #виставка #дснс #порятунок #сумська_область

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