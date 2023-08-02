Події

09:15 02.08.2023

ППО ліквідувала 23 ударних БПЛА в ніч на середу - ПС ЗСУ

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ППО ліквідувала 23 ударних БПЛА в ніч на середу - ПС ЗСУ

У ніч на середу російські окупанти з трьох напрямків атакували територію України іранськими ударними безпілотниками типу Shahed, 23 з яких було вражено силами ППО, але є й влучання по портовій інфраструктурі Одещини, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Пуски "шахедів" здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим). Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БПЛА", - йдеться в повідомленні в телеграмі.

Зазначається, що більшість безпілотників знищено в Київській та Одеській областях.

"На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області. Щодо наслідків удару повідомлять місцеві адміністрації", - констатували Повітряні сили.

Теги: #атака #знищення #бпла

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