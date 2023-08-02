Події

08:47 02.08.2023

Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, загинула мирна мешканка

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Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, загинула мирна мешканка

Минулої доби обстрілів російських окупаційних військ зазнали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського і Куп'янського районів області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Внаслідок ракетного удару по с. Первомайське Ізюмського району пошкоджено магазин та житлові будинки, загинула жінка 91 року, отримав поранення та був госпіталізований чоловік близько 40 років. Стан пораненого важкий", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в Петропавлівці внаслідок удару авіабомбою ФАБ-500 пошкоджено 3 приватні домогосподарства, сталося одночасно кілька масштабних пожеж. У Баранівці через ворожі обстріли горів приватний будинок, гараж і господарча споруда. У Куп'янську обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль, сталися пожежі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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