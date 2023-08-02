У Солом'янському та Святошинському районах столиці внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено нежитлові приміщення

У ніч проти середи, внаслідок падіння уламків БпЛА у Солом'янському та Святошинському районах Києва пошкоджено нежитлові приміщення, в останньому також сталося займання дерева, інформація про постраждалих не надходила.

"У Солом'янському районі є пошкодження нежитлового приміщення. У Святошинському після падіння уламків БпЛА горить дерево", – поінформував Кличко.

Крім того, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко повідомив, що у Святошинському районі також зафіксовано пошкодження об'єкта інфраструктури.

"У Солом'янському та Святошинському районах зафіксовано пошкодження нежитлових приміщень. Є загоряння. Інформація про постраждалих на цей момент не надходила. Усі екстрені служби задіяні", - написав Попко.

Пізніше Кличко додав "Також надійшло повідомлення екстреним службам про вибух у Голосіївському районі. Інформація уточнюється".

До цього мер Києва написав про вибухи в столиці та роботу систем ПвО, а також повідомив, що "на Київ слідує група БпЛА" і закликав громадян перебувати в укриттях.