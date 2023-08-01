МЗС Польщі викликало українського посла через заяви представників української влади

Міністерство закордонних справ Польщі у вівторок, 1 серпня, викликало посла України, повідомляє пресслужба міністерства у твіттері.

"Міністерство закордонних справ повідомляє, що посол України в Польщі запрошений до резиденції МЗС у зв'язку із заявами представників української влади", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше у вівторок посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький був запрошений до МЗС України через висловлювання міністра Канцелярії президента Республіки Польща, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача.

В ефірі польського TVP Пшидач заявив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".