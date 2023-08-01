Події

16:54 01.08.2023

Посольство України в Грузії займається справою українки, затриманої під час протестів у Батумі, - МЗС

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Український консул у Грузії направила запит на дозвіл на відвідування громадянки України, яку затримали під час протестів 31 липня, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Посольство України в Грузії займається справою української громадянки, яку було затримано на акції протесту в м. Батумі. Консул запитала дозвіл на відвідування українки, щоб перевірити стан її здоров'я. Паралельно дипломати працюють над питанням звільнення", - сказав Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Раніше, 31 липня, в м. Батумі в Грузії відбулися протести проти прибуття російського лайнера, який мав зайти в міський порт. Правоохоронці затримали 23 людей, зокрема громадянку України. Згідно з повідомленням адвоката затриманої, їй інкримінують дрібне хуліганство та непокору правоохоронцям.

Теги: #мзс

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