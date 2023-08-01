На таврійському напрямку за добу знищено 22 одиниці техніки ворога - Тарнавський

На таврійському напрямку триває робота Сил оборони України, було знищено 22 одиниці військової техніки противника за минулу добу, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 425 вогневих завдань. Було знищено 22 одиниці військової техніки противника. Зокрема, три ББМ, сім одиниць артилерійських систем і мінометів, одну РСЗВ, одну одиницю засобів ППО, один БпЛА, дев'ять одиниць автомобільної та спеціальної техніки", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Також було знищено п'ять складів боєприпасів противника, розповів Тарнавський.