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13:10 01.08.2023

Середа в Україні буде дощовою, четвер переважно без опадів, повітря буде теплим

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Середа в Україні буде дощовою, четвер переважно без опадів, повітря буде теплим

Короткочасні дощі, подекуди грози очікуються в ніч на середу в західних і подекуди східних областях, удень – у всій Україні, крім більшості південних, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 2 серпня вітер переважно південний, 5-10 м/с, під час гроз місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°; удень 25-30°, у західних областях 21-26°.

У Києві 2 серпня вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень 2 серпня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці 34,2° у 1936 р., а найнижчу вночі на позначці 9,5° у 1885 р.

У четвер, 3 серпня, в Україні без опадів, лише вночі в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21°, на узбережжях морів до 23°, у західних і північних областях 13-18°; удень 25-30°, на півдні та сході 29-34°.

У Києві 3 серпня вночі короткочасний дощ, гроза, удень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура 3 серпня вночі 16-18°, удень 27-29°.

Теги: #укргідрометцентр

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