Події

02:45 01.08.2023

Трамп впевнено випереджає свого опонента з праймеріз Десантіса, незважаючи на судові розгляди

1 хв читати
Трамп впевнено випереджає свого опонента з праймеріз Десантіса, незважаючи на судові розгляди


 Колишній президент США Дональд Трамп продовжує значно випереджати решту кандидатів у президенти країни від Республіканської партії, зокрема губернатора Флориди Рона Десантіса, свідчать результати опублікованого у понеділок опитування.
За даними опитування для The New York Times, Трамп отримує 54% голосів, його основний опонент із праймеріз республіканців Десантіс - 17%.
Решта потенційних учасників передвиборчих перегонів від Республіканської партії, у тому числі колишній віце-президент Майк Пенс і екс-губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі, отримують по 3% голосів і менше.
Опитування проводилось 23-27 липня. У ньому взяли участь понад 1,3 тис. осіб.
Американські ЗМІ нагадують, що Трамп наразі є фігурантом низки судових розглядів. Прокуратура звинуватила його за 37 пунктами. Екс-президент, у свою чергу, не визнав себе винним, назвав звинувачення абсурдом та прикладом зловживання владою з боку Білого дому.
Про намір поборотися за висування у президенти від республіканців заявили вже кілька людей, зокрема Трамп, губернатор штату Флорида Десантіс, сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Тім Скотт та колишній постпред США в ООН Хейлі.

Теги: #сша #вибори #опитування #республіканці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:04 01.08.2023
США наполягають, щоб Росія повернула насильно вивезених дітей

США наполягають, щоб Росія повернула насильно вивезених дітей

06:55 01.08.2023
США не заохочують атаки по російській території

США не заохочують атаки по російській території

21:04 31.07.2023
США розпочнуть цього тижня переговори з Україною щодо гарантій безпеки

США розпочнуть цього тижня переговори з Україною щодо гарантій безпеки

13:36 31.07.2023
Україна отримала черговий грант США на $1,25 млрд

Україна отримала черговий грант США на $1,25 млрд

19:44 30.07.2023
Єрмак про майбутні переговори України і США: Це будуть чітко описані формати і механізми підтримки

Єрмак про майбутні переговори України і США: Це будуть чітко описані формати і механізми підтримки

07:25 30.07.2023
ВМС США і Південної Кореї провели протичовнові навчання

ВМС США і Південної Кореї провели протичовнові навчання

07:14 30.07.2023
Американська ракета Electron у неділю стартує на орбіту із супутником ДЗЗ

Американська ракета Electron у неділю стартує на орбіту із супутником ДЗЗ

15:27 28.07.2023
Стефанчук: Конституційної заборони проводити вибори під час війни немає

Стефанчук: Конституційної заборони проводити вибори під час війни немає

05:25 28.07.2023
Mastercard вимагає заборонити придбання каннабісу за допомогою своїх карток

Mastercard вимагає заборонити придбання каннабісу за допомогою своїх карток

01:12 28.07.2023
США не розглядає супровід суден з українським зерном у Чорному морі

США не розглядає супровід суден з українським зерном у Чорному морі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворожі дрони вдарили по густонаселених районах у центрі Харкова, зруйновано 2 поверхи гуртожитку

Санкційний тиск на Росію має бути суттєво збільшено

Ракети, що зруйнували будинки у Кривому Розі, були випущені з району Джанкоя

Пошуково-рятувальну операцію в Кривому Розі завершено, загинули шестеро осіб

Херсон під обстрілом, уже відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених - Єрмак

ОСТАННЄ

ЗС України просуваються на трьох напрямках, найближчими днями можуть звільнити селище Урожайне Донецької області

Сили оборони знищили систему залпового вогню "Солнцепьок" та п’ять артилерійських систем противника

Сили оборони просуваються на двох напрямках, на фронті було понад 40 бойових зіткнень

Окупанти за минулу добу здійснили дев’ять ракетних і 57 авіаційних ударів

1 серпня: Яке сьогодні свято

В ЮНЕСКО рекомендували визнати Венецію об'єктом Всемирного спадщини, що знаходиться під загрозою знищення

Ворожі дрони вдарили по густонаселених районах у центрі Харкова, зруйновано 2 поверхи гуртожитку

Війна в Україні забрала життя 9,37 тис. цивільних, ще 16,65 тис. поранено – ООН

До кінця року третину керівництва ТЦК можуть замінити на ветеранів

Внаслідок масованих обстрілів Сумщини поранено одну людину, пошкоджено будинки та зерносховище

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА