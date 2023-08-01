Трамп впевнено випереджає свого опонента з праймеріз Десантіса, незважаючи на судові розгляди



Колишній президент США Дональд Трамп продовжує значно випереджати решту кандидатів у президенти країни від Республіканської партії, зокрема губернатора Флориди Рона Десантіса, свідчать результати опублікованого у понеділок опитування.

За даними опитування для The New York Times, Трамп отримує 54% голосів, його основний опонент із праймеріз республіканців Десантіс - 17%.

Решта потенційних учасників передвиборчих перегонів від Республіканської партії, у тому числі колишній віце-президент Майк Пенс і екс-губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі, отримують по 3% голосів і менше.

Опитування проводилось 23-27 липня. У ньому взяли участь понад 1,3 тис. осіб.

Американські ЗМІ нагадують, що Трамп наразі є фігурантом низки судових розглядів. Прокуратура звинуватила його за 37 пунктами. Екс-президент, у свою чергу, не визнав себе винним, назвав звинувачення абсурдом та прикладом зловживання владою з боку Білого дому.

Про намір поборотися за висування у президенти від республіканців заявили вже кілька людей, зокрема Трамп, губернатор штату Флорида Десантіс, сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Тім Скотт та колишній постпред США в ООН Хейлі.