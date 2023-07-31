Події

21:18 31.07.2023

США візьмуть участь у консультаціях щодо України в Саудівській Аравії

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США візьмуть участь у консультаціях щодо України в Саудівській Аравії

 

Представники США візьмуть участь у консультаціях радників з національної безпеки та політичних радників лідерів держав, які влада Саудівської Аравії планує провести пізніше цього тижня для обговорення шляхів реалізації ініціатив України щодо відновлення миру, заявили у понеділок у держдепі.

"Я можу підтвердити, що там будуть американські офіційні особи", - сказав представник держдепу Метью Міллер на брифінгу.

"Я не готовий поки що зробити оголошення про те, хто саме поїде, але ви можете розраховувати, що скоро ми про це повідомимо", - додав він.

У суботу газета The Wall Street Journal писала, що влада Саудівської Аравії на початку серпня має намір провести переговори з низкою країн для пошуку варіантів відновлення миру в Україні. Зустріч запланована на 5-6 серпня, вона відбудеться у Джидді. За даними видання, у ній візьмуть участь офіційні особи із 30 країн.

Наприкінці червня аналогічна зустріч відбулася у столиці Данії Копенгагені, у ній, зокрема, взяли участь Бразилія, Індія, Туреччина та ПАР, а також США, Україна та західні країни.

 

 

Теги: #україна #переговори #саудівська_аравія

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