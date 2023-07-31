Події

20:19 31.07.2023

Уряд до 1 листопада відтермінував нововведення про призначення допомоги ВПО на сім'ю

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Уряд до 1 листопада відтермінував нововведення про призначення допомоги ВПО на сім'ю

Уряд України відстрочив до 1 листопада 2023 року зміну правил надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"У середині липня Кабмін змінив правила щодо надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Згідно з цими змінами, за оформленням допомоги на проживання має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член сімʼї окремо. Ці нововведення мали набути чинності з 1 серпня 2023 року і стосувалися внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за допомогою. Але сьогодні Уряд відтермінував введення в дію цієї новації до 1 листопада 2023 року", - йдеться у повідомленні Мінреінтеграції у телеграм-каналі у понеділок.

 

 

 

Теги: #допомога #родина #впо #мінреінтеграції

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