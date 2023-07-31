До суду скеровано справу проти ув'язненого, який закликав співкамерників до втечі та приєднання до армії РФ

Новобаварська окружна прокуратура Харкова затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт щодо 42-річного раніше судимого чоловіка, підозрюваного у колабораційній діяльності (ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу України).

"Харків'янин, який вже мав проблеми із законом, відбуваючи чергове покарання у ДУ "Харківський слідчий ізолятор", на початку цього року вчинив новий злочин. Чоловік систематично агітував співкамерників підтримувати РФ. Він казав: "Скоро Харків стане російським містом", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, за даними дізнання, підозрюваний закликав заарештованих організувати втечу, щоб приєднатися до лав російської армії.

Чоловіка судитимуть у Жовтневому районному суді Харкова.