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20:07 31.07.2023

Молдова ратифікувала угоду про будівництво Ямпільського мосту через Дністер

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Молдова ратифікувала угоду про будівництво Ямпільського мосту через Дністер

Парламент Молдови затвердив угоду з Україною про будівництво Ямпільського мосту через річку Дністер, вартість проєкту приблизно EUR60 млн, повідомив віцепрем'єр Молдови, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрей Спину на сторінці у фейсбуці.

"Парламент затвердив угоду між Молдовою та Україною про будівництво автодорожнього мосту через річку Дністер у районі міст Косеуць-Ямпіль. Разом з Україною плануємо побудувати міст до кінця 2025 року", - написав він.

За його словами, вартість робіт із будівництва мосту та суміжної інфраструктури на території України становитиме EUR40 млн. Кошти виділить уряд України. Роботи на території Молдови, зокрема будівництво суміжної дорожньої інфраструктури, включно з пунктом перетину державного кордону на території Молдови, обійдуться в EUR20 млн, які виділить уряд Молдови.

Дослідження, проведені у 2018 році, засвідчили, що інвестиція окупиться впродовж семи років, зазначив Спину.

Він додав, що, як очікується, мостом зможуть щодня користуватися приблизно 4,6 тис. пасажирських і вантажних автомобілів, а до 2041 року їх кількість може досягти 10,2 тис. за день. Окрім того, міст допоможе з'єднати східну частину Молдови з транскордонною дорожньою мережею TEN-T.

"Міжурядова угода з Україною про будівництво мосту через річку Дністер разом із включенням його в транс'європейську мережу означає економічний розвиток для України, Молдови та Румунії, а також наш міст до Європейського Союзу", - заявив Спину, представляючи угоду в парламенті Молдови.

Ідея будівництва мосту з'явилася ще у 2012 році з ініціативи Сорокської обласної ради (Молдова) та влади Вінниці. Угоду було підписано в Києві 12 червня 2023 року, 12 липня її затвердив уряд України.

Раніше повідомлялося, що Ямпільський міст мав стати частиною транспортного коридору між Україною та Молдовою і продовженням автодороги Р-08 Немирів - Ямпіль з української сторони. Мостовий перехід передбачає будівництво двох підходів: 1,068 км з української сторони і 5 км з молдовської. Довжина моста становить 641 м, естакади - 668 м.

 

Теги: #молдова #міст #ратифікація

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