Події

18:21 31.07.2023

Херсон під обстрілом, уже відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених - Єрмак

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Херсон під обстрілом, уже відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених - Єрмак

Російські окупаційні війська обстрілюють житлові квартали Херсона, вже відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Російська армія обстрілює Херсон. Ворог бʼє по житлових кварталах – найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених. Наймолодшій травмованій – лише 16 років", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

"Російські терористи продовжують воювати з цивільними людьми...", - зазначив Єрмак.

 

Теги: #херсон #жертви #обстріли

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