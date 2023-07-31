Раді пропонують обрати Парубія першим заступником голови комітету з нацбезпеки

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") пропонує Верховній Раді обрати своїм першим заступником Андрія Парубія ("Європейська солідарність").

Відповідний проєкт постанови №9542 Завітневич зареєстрував у Верховній Раді 28 липня, повідомляє сайт парламенту.

Наразі Парубій є членом комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Раніше першим заступником голови комітету з нацбезпеки був народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Михайло Забродський, який 20 березня 2023 року достроково припинив повноваження народного депутата.