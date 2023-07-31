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13:20 31.07.2023

Українська розвідка про атаку дронів на Москву: Головний винуватець цих та інших інцидентів на території РФ - це режим Путіна

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Українська розвідка про атаку дронів на Москву: Головний винуватець цих та інших інцидентів на території РФ - це режим Путіна

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи нещодавню атаку безпілотників на Москву, зазначив, що винуватцем цих та інших інцидентів на території РФ є режим президента Росії Володимира Путіна.

"Коли країна оголошує несправедливу загарбницьку геноцидну війну проти іншої країни, то вона має бути готовою, що бойові дії вестимуться не лише на території країни, на яку нападають. Але й на території країни-загарбника. Це норма і нова реальність, до якої повинно і вже звикає військово-політичне керівництво і окупанти, і суспільство тих територій", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Москва та інша територія РФ, де розташовані об'єкти, залучені до війни РФ проти України, перебувають у зоні небезпеки, і "з ними там можуть відбуватися відповідні інциденти".

"Головний винуватець і цих та інших інцидентів і на території Москви, і загалом на території так званої РФ, і на окупованих територіях - це режим Путіна. Безпосередньо російський диктатор, його оточення, яке ухвалило і реалізує рішення про напад на Україну. Це головна причина. Те, в який спосіб реалізуються ті чи інші "бавовни" ми детальніше поговоримо після української перемоги", - сказав Юсов.

Як повідомлялося, в ніч на 30 липня Москву атакували дрони, внаслідок атаки було пошкоджено одну з веж "Москва-Сіті". Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобам радіоелектронної боротьби.

 

Теги: #москва #реакція #гур_мо #дрони

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