Найближчими днями в північних і центральних областях очікуються дощі

У вівторок, 1 серпня, у більшості північних і центральних областей, а також у Харківській, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжях морів до 22°, удень 23-28°, на півдні та сході України 27-32°.

У Києві у вівторок прогнозується вночі місцями короткочасний дощ, удень без опадів. Вітер південний, 5-8 м/с. Температура вночі 15-17°, удень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 1 серпня найвища температура вдень була 35,9° у 1936 р., найнижча вночі 9,7° у 1889 р.

У середу, 2 серпня, уночі в західних, а вдень у північних та місцями в центральних областях очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура в південній та східній частинах уночі 18-23°, удень 28-33°, на решті території вночі 14-19°, удень 25-30°, у західних областях 21-26°.

У Києві в середу вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 28-30°.