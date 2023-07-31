Події

10:54 31.07.2023

За попередніми даними, РФ атакувала Кривий Ріг балістикою - Ігнат

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За попередніми даними, РФ атакувала Кривий Ріг балістикою - Ігнат

За попередніми даними, РФ у понеділок уранці завдала ракетного удару по Кривому Рогу балістичним озброєнням, повідомив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Найімовірніше, це була балістика, за попередніми даними. Тому що балістичне озброєння, ви знаєте, наскільки небезпечне, і як швидко може прилітати, наскільки воно руйнівне", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону в понеділок.

Водночас він зазначив, що потрібно дочекатися остаточних результатів від фахівців, які знайдуть на місці уламки ракет.

"Тоді вже остаточно можна буде сказати, що саме це було", - додав спікер.

Раніше глава МВС Ігор Клименко повідомив, що російські окупанти вранці завдали удару двома ракетами по Кривому Рогу, ракети влучили по навчальному закладу та житловому будинку, відомо про одного загиблого.

Теги: #кривий_ріг #балістика

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