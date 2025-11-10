Інтерфакс-Україна
Події
13:17 10.11.2025

ТЕС ДТЕК зазнали атак 5-6 балістичних ракет останнім часом - Сахарук

1 хв читати
ТЕС ДТЕК зазнали атак 5-6 балістичних ракет останнім часом - Сахарук
Фото: https://www.facebook.com/sakharukdv

Окремі ТЕС ДТЕК були атаковані за останній час 5-6 балістичними ракетами, повідомив СЕО Д.Трейдінг Дмитро Сахарук.

"Це вже не "шахеди", не крилаті ракети. Деякі наші ТЕС були атаковані 5-6 балістичними ракетами за останні удари", - сказав Сахарук під час спеціальної сесії щодо ситуації в енергосекторі України Київського безпекового форуму в понеділок.

Він зазначив, що запуск великої кількості балістичних ракет стали особливістю останніх атак по енергетиці, і тому особливо важливим стало підсилення ППО.

"Відновлення енергетики залежить від того, як нам вдається захищатися", - наголосив Сахарук.

За його словами, іншими передумовами швидкого відновлення є резерв обладнання, в тому числі й з подібних ТЕС в інших країнах, наявність фінансування, як власного, так і від партнерів, а також команди фахівців.

Теги: #балістика #кбф #тес_дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:05 01.11.2025
Росіяни вдарили балістикою по Чернігівщини, зафіксовано два прильоти по підприємству

Росіяни вдарили балістикою по Чернігівщини, зафіксовано два прильоти по підприємству

00:25 18.10.2025
Україна не може боротися своїми системами ППО проти балістики - Зеленський

Україна не може боротися своїми системами ППО проти балістики - Зеленський

15:26 16.10.2025
Ворог завдав удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ в тилу, є поранені та загиблі - ОК "Південь"

Ворог завдав удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ в тилу, є поранені та загиблі - ОК "Південь"

15:14 23.09.2025
Зеленський порозумівся з Трампом і переконає його в необхідності відповісти на дії РФ, переконаний Яценюк

Зеленський порозумівся з Трампом і переконає його в необхідності відповісти на дії РФ, переконаний Яценюк

20:25 12.08.2025
Зеленський щодо перспектив української балістики: просувається те, що було анонсовано

Зеленський щодо перспектив української балістики: просувається те, що було анонсовано

20:25 24.06.2025
Київський безпековий форум закликав до рішучих дій на підтримку України під час події в Гаазі

Київський безпековий форум закликав до рішучих дій на підтримку України під час події в Гаазі

22:05 23.06.2025
До трьох зросла кількість жертв балістичної атаки на Білгород-Дністровський ліцей - Кіпер

До трьох зросла кількість жертв балістичної атаки на Білгород-Дністровський ліцей - Кіпер

15:18 23.06.2025
Ворог атакував Білгород-Дністровський балістикою, під завалами навчального закладу можуть бути викладачі – Одеська ОВА

Ворог атакував Білгород-Дністровський балістикою, під завалами навчального закладу можуть бути викладачі – Одеська ОВА

12:28 23.06.2025
У будинок в Шевченківському районі Києва, де зруйновано під'їзд, влучила, ймовірно, балістична ракета - Клименко

У будинок в Шевченківському районі Києва, де зруйновано під'їзд, влучила, ймовірно, балістична ракета - Клименко

10:13 23.06.2025
Балістика з Північної Кореї була використана під час атаки на Київ - Зеленський

Балістика з Північної Кореї була використана під час атаки на Київ - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

Операція "Мідас": Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк

ОСТАННЄ

Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

Українська видавнича асоціація пропонує створити "Культурний пакунок" у межах "Зимової підтримки"

О.Кулеба: Ліквідація наслідків удару РФ по критичній інфраструктурі країни триває, тепло- та водопостачання відновлюється

Дощі можуть ускладнити рух транспорту і роботу енергетичних та комунальних підприємств у 6 областях – Гідрометцентр

Операція "Мідас": Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів

У Раді ініціюють створення ТСК щодо злочинів РФ проти журналістів

Дощі вмиють Україну найближчими днями

Кияни задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї – поліція

Інформація про затягування проведення засідання українсько-польської робочої групи з історичних питань не відповідає дійсності - Мінкультури

Петиція про встановлення відеоспостереження на зупинках і підземних переходах в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА