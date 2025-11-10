ТЕС ДТЕК зазнали атак 5-6 балістичних ракет останнім часом - Сахарук

Фото: https://www.facebook.com/sakharukdv

Окремі ТЕС ДТЕК були атаковані за останній час 5-6 балістичними ракетами, повідомив СЕО Д.Трейдінг Дмитро Сахарук.

"Це вже не "шахеди", не крилаті ракети. Деякі наші ТЕС були атаковані 5-6 балістичними ракетами за останні удари", - сказав Сахарук під час спеціальної сесії щодо ситуації в енергосекторі України Київського безпекового форуму в понеділок.

Він зазначив, що запуск великої кількості балістичних ракет стали особливістю останніх атак по енергетиці, і тому особливо важливим стало підсилення ППО.

"Відновлення енергетики залежить від того, як нам вдається захищатися", - наголосив Сахарук.

За його словами, іншими передумовами швидкого відновлення є резерв обладнання, в тому числі й з подібних ТЕС в інших країнах, наявність фінансування, як власного, так і від партнерів, а також команди фахівців.