ТЕС ДТЕК зазнали атак 5-6 балістичних ракет останнім часом - Сахарук
Окремі ТЕС ДТЕК були атаковані за останній час 5-6 балістичними ракетами, повідомив СЕО Д.Трейдінг Дмитро Сахарук.
"Це вже не "шахеди", не крилаті ракети. Деякі наші ТЕС були атаковані 5-6 балістичними ракетами за останні удари", - сказав Сахарук під час спеціальної сесії щодо ситуації в енергосекторі України Київського безпекового форуму в понеділок.
Він зазначив, що запуск великої кількості балістичних ракет стали особливістю останніх атак по енергетиці, і тому особливо важливим стало підсилення ППО.
"Відновлення енергетики залежить від того, як нам вдається захищатися", - наголосив Сахарук.
За його словами, іншими передумовами швидкого відновлення є резерв обладнання, в тому числі й з подібних ТЕС в інших країнах, наявність фінансування, як власного, так і від партнерів, а також команди фахівців.