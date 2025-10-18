Україна не може боротися своїми системами ППО проти балістики - Зеленський

Україна не може боротися своїми системами ППО проти балістичних ракет, на Росію необхідний тиск пакетом відповідної зброї, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна за ці роки стала достатньо сильною, але ми не можемо сьогодні боротися зі своїми системами ППО, наприклад, проти балістичних ракет. І так само на такі удари балістичними ракетами, яких просто наша енергетика не витримує, нам дуже складно, безумовно - на це потрібен тиск. Я вважаю, що пакет відповідної зброї – це такий тиск", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Президент України зазначив, що для проведення операцій суто по військових цілях, необхідна сукупність факторів. Передусім, це використання разом дронів і деяких інших видів зброї.

"І нам дечого не вистачає, хоча свої інструменти з'являються. Їх немало, але ми розуміємо час. Час грає на те, що не на користь людей, бо це час війни", - зауважив Зеленський.