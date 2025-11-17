Інтерфакс-Україна
Події
09:14 17.11.2025

Ворог атакував двома балістичними ракетами та 128 БпЛА, знищено 91 дрон

У ніч на 17 листопада ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М та 128-ма ударними БпЛА, за попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА, зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локаціях, повідомляє Командування Повітряних сил.

"У ніч на 17 листопада (з 20:00 16 листопада) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. – РФ, та 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локаціях", - зазначено у повідомленні.

