Росіяни вдарили балістикою по Чернігівщини, зафіксовано два прильоти по підприємству

Росіяни ввечері суботи вдарили двома балістичними ракетами по Менській громаді Чернігівської області, під ударом потрапило сільськогосподарське підприємство, повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павла Мірошниченка.

"Ворог продовжує обстрілювати Корюківський район. Увечері два прильоти зафіксовані по одному з сільськогосподарських підприємств Менської громади. Імовірно, з використанням балістичних ракет", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Мірошниченко додав, що наразі вся інформація уточнюється.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ENipnsyw37fpEE1u295iBimGB3eNNqw2Ta9PxXKNUd8iZcvKBhcxT2Qq8oxFBR7Xl&id=61563587056322&rdid=USSAGhehywvyQ4YH#