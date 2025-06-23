Інтерфакс-Україна
Події
22:05 23.06.2025

До трьох зросла кількість жертв балістичної атаки на Білгород-Дністровський ліцей - Кіпер

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До трьох зросла кількість жертв балістичної атаки на Білгород-Дністровський ліцей, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На жаль, зросла кількість жертв російської атаки на Білгород-Дністровський ліцей", - написав він в телеграмі.

За словами Кіпера, від отриманих поранень у лікарні померла 60-річна робітниця шкільної їдальні.

Також вісім постраждалих лишаються на стаціонарному лікуванні, серед них двоє хлопців 2009 року народження.

"Інші поранені після отримання всієї необхідної медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно", - зазначив глава ОВА, додавши, що аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Як повідомлялося, двоє людей загинули внаслідок російської атаки на навчальний заклад у Білгород-Дністровському, наразі відомо про, щонайменше, 12 поранених, троє з них – у важкому стані.

Раніше Кіпер повідомив, що РФ атакувала місто Білгород-Дністровський балістикою, зруйновано місцевий навчальний заклад.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/10199

Теги: #балістика #одеська #жертви

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