15:51 14.09.2025

Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ - джерела

13 вересня ударні БПЛА Головного управління розвідки здійснили ураження критично важливого для російського ВПК підприємства хімічної промисловості РФ та другий за розміром в РФ виробник хімічної продукції органічного синтезу - ПАТ "Метафракс Кемикалс" в Пермському краї РФ.

Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України, попередньою інформацією пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду.

Співрозмовник зазначив, що продуктами підприємства є основні складові для виготовлення вибухових речовин: уротропін, метанол, пентрит, карбамід.

Підприємство розташоване на відстані 1600 км від ДКУ.

Операцію реалізовано Силами безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО.

13:34 14.09.2025
09:24 14.09.2025
01:04 14.09.2025
23:58 13.09.2025
21:48 13.09.2025
20:53 13.09.2025
18:35 12.09.2025
13:52 12.09.2025
08:41 12.09.2025
00:42 12.09.2025
