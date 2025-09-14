Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ - джерела

13 вересня ударні БПЛА Головного управління розвідки здійснили ураження критично важливого для російського ВПК підприємства хімічної промисловості РФ та другий за розміром в РФ виробник хімічної продукції органічного синтезу - ПАТ "Метафракс Кемикалс" в Пермському краї РФ.

Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України, попередньою інформацією пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду.

Співрозмовник зазначив, що продуктами підприємства є основні складові для виготовлення вибухових речовин: уротропін, метанол, пентрит, карбамід.

Підприємство розташоване на відстані 1600 км від ДКУ.

Операцію реалізовано Силами безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО.