Інтерфакс-Україна
Події
16:30 29.07.2025

Зеленський на Київщині відвідав підприємство, "де українську зброю роблять розумною"

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Президент України Володимир Зеленський відвідав одне з підприємств з виробництва електроніки та чутливих компонентів для ракет, дронів та засобів захищеного звʼязку.

"Сьогодні на Київщині, на підприємстві, де українську зброю роблять розумною. Зустрівся з командою, яка виготовляє електроніку та чутливі компоненти для наших ракет, дронів, засобів захищеного звʼязку", - написав президент у телеграмі у вівторок.

За словами Зеленського, на цьому підприємстві "дуже швидко освоїли виробництво блоків керування та інших важливих комплектуючих. Понад 80% виробництва працюють на нашу оборону". 

"Дякую всій команді за вашу роботу, яка дає результати для нашого захисту. Ви посилюєте обороноздатність України, і це важливо", - додав Зеленський.

Теги: #зброя #зеленський #підприємство

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