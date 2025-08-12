Зеленський щодо перспектив української балістики: просувається те, що було анонсовано

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зазначає: те, що було анонсовано щодо української балістики, просувається.

"Просувається те, що було анонсовано", - сказав він під час спілкування з журналістами у вівторок, відповідаючи на питання, Які перспективи щодо української балістики.

Як повідомлялося, 28 травня Зеленський повідомив, що Україна працює над збільшенням фінансування власної ракетної програми, унікальні лінії виробництв будуть з'являтися уже в 2025 році.

"Ми маємо кілька кроків вперед в ракетній програмі. Це така велика складна історія під назвою "українська балістика". У нас це з'являється, на це потрібні гроші. І це додаткові гроші - вони не входили в те двостороннє фінансування, яке у нас є з партнерами. І ми працюємо над збільшенням саме в цьому напрямі", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.