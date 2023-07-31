У Кривому Розі російські ракети зруйнували дві будівлі, під завалами можуть бути люди, відомо про одного загиблого - МВС

Російські окупанти завдали удару двома ракетами по Кривому Рогу, ракети влучили по навчальному закладу і житловому будинку, відомо про одного загиблого, повідомляє глава МВС Ігор Клименко.

"Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами, ймовірно, є люди. Працюють рятувальники та поліція", - написав Клименко в телеграм-каналі в понеділок.

Він повідомив, що друга ворожа ракета зруйнувала секцію з 4-го по 9-й поверхи житлового будинку. У результаті виникла пожежа. Станом на 10:15 відомо про одного загиблого, по медичну допомогу звернулися 10 осіб. Відповідні служби ліквідовують пожежу та розбирають завали, де можуть іще перебувати люди.

Тривають рятувальні роботи.