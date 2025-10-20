ДБР затримало нацгвардійця, який у Кривому Розі смертельно травмував підлітка

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю Національної гвардії України, який 18 жовтня у Кривому Розі на пішохідному переході збив неповнолітнього хлопця.

В телеграм-каналі в понеділок ДБР інформує, що, за попередніми даними, військовослужбовець не зупинився на забороняючий рух сигнал світлофора та збив хлопця 2011 року народження, який переходив дорогу на пішохідному переході.

"Через отримані травми дитина загинула", - уточнюють в Бюро.

На місце події одразу прибули співробітники ДБР для встановлення обставин трагедії та проведення першочергових слідчих дій.

Попередньо встановлено, що водій перебував у тверезому стані.

"У межах досудового розслідування призначено комплекс експертиз, зокрема автотехнічну та трасологічну", - зазначається в повідомленні.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Процесуальне керівництво здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.