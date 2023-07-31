Події

08:32 31.07.2023

У Миколаївському районі в результаті ворожих артобстрілів постраждала жінка

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У Миколаївському районі в результаті ворожих артобстрілів постраждала жінка

У Миколаївському районі внаслідок ворожих артобстрілів постраждала жінка, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора, 30 липня, о 10:52 і 16:25 ворог наносив артилерійські обстріли по території Куцурубської громади. Унаслідок вечірніх обстрілів отримала поранення 84-річна жінка", - написав він у телеграм-каналі.

Також за його словами пошкоджено житловий будинок і сільгосптехніку.

У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріли #поранена_жінка #миколаївська

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