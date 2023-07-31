Події

04:37 31.07.2023

У Чернівцях через сильні дощі підтопило квартири у житлових будинках

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У Чернівцях рятувальники ліквідували підтоплення квартир та підвалів житлових будинків, що виникли через зливи, повідомили у Державній службі з надзвичайних подій України.

Зазначається, що 30 липня внаслідок сильного дощу у м. Чернівці на вулицях Лук'яна Кобилиці та Івана Підкови підтопило квартири та підвальні приміщення житлових будинків.

Рятувальники за допомогою пожежних мотопомп та підручних засобів допомагали людям ліквідувати наслідки негоди.

Станом на 21:30 роботи з ліквідації негоди продовжились. Ситуація перебуває на контролі.

Теги: #україна #підтоплення #чернівці #дощі

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