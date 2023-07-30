Події

23:29 30.07.2023

Ворог обстріляв Куцурубську громаду Миколаївської області, поранено жінку

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Російські окупанти обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області, поранено жінку, повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

"Знову військові країни-агресора обстріляли Куцурубську громаду Очаківщини. Поранення отримала 84-річна жінка, яка пасла худобу неподалік свого будинку", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, постраждалу доправили до медичного закладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу.

Пошкоджено також сільгосптехніку місцевих жителів, додав Шайхет.

Теги: #україна #обстріли #поранена_жінка #миколаївська_область

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