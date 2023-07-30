Події

10:41 30.07.2023

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Сумської області - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Сумської області - ОК "Північ"

Російські окупанти вчинили обстріл 14 населених пунктів у Шосткинському, Конотопському районі та в Глухівській громаді Сумської області, повідомляє Оперативне командування "Північ" у телеграм-каналі.

У Шосткинському районі ворог обстріляв із міномета 120 мм Соснівку (2 приходи), Бояро-Лежачі (12 приходів), Середина-Буду (5 приходів), Порохонь (3 приходи), Мефедівку (5 приходів).

Також із міномета 82 мм були обстріляні Кучерівка (3 приходи), Середина-Буда (20 приходів).

Крім цього, окупанти обстріляли зі ствольної артилерії Сваркове (9 приходів), Ходино (13 приходів), Старикове (8 приходів), Ситне (також 8 приходів).

З АГС була обстріляна Середина-Буда, зафіксовано 7 приходів.

У Конотопському районі області було зафіксовано обстріл з РСЗВ Нової Слободи (6 приходів),

Путивля (2 приходи), Корольок (5 приходів). Зі ствольної артилерії противник обстріляв Нову Слободу (4 приходи).

У Глухівській громаді ворог здійснив обстріл із РСЗВ Сваркове (9 приходів), також населений пункт було обстріляно зі ствольної артилерії (2 приходи).

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

 

Теги: #обстріли #ок_північ

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