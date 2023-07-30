Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Сумської області - ОК "Північ"

Російські окупанти вчинили обстріл 14 населених пунктів у Шосткинському, Конотопському районі та в Глухівській громаді Сумської області, повідомляє Оперативне командування "Північ" у телеграм-каналі.

У Шосткинському районі ворог обстріляв із міномета 120 мм Соснівку (2 приходи), Бояро-Лежачі (12 приходів), Середина-Буду (5 приходів), Порохонь (3 приходи), Мефедівку (5 приходів).

Також із міномета 82 мм були обстріляні Кучерівка (3 приходи), Середина-Буда (20 приходів).

Крім цього, окупанти обстріляли зі ствольної артилерії Сваркове (9 приходів), Ходино (13 приходів), Старикове (8 приходів), Ситне (також 8 приходів).

З АГС була обстріляна Середина-Буда, зафіксовано 7 приходів.

У Конотопському районі області було зафіксовано обстріл з РСЗВ Нової Слободи (6 приходів),

Путивля (2 приходи), Корольок (5 приходів). Зі ствольної артилерії противник обстріляв Нову Слободу (4 приходи).

У Глухівській громаді ворог здійснив обстріл із РСЗВ Сваркове (9 приходів), також населений пункт було обстріляно зі ствольної артилерії (2 приходи).

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.