Події

02:32 30.07.2023

Зараз є певне загострення у шантажі з боку РФ – Галущенко про ситуацію на ЗАЕС

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Зараз є певне загострення у шантажі з боку РФ – Галущенко про ситуацію на ЗАЕС

Шантаж росіян щодо Запорізької АЕС останнім часом загострився через контрнаступ українських сил, вважає міністр енергетики Герман Галущенко.

"Зараз абсолютно очевидно, що є певне загострення в цьому шантажі з боку Росії, і я думаю, це безумовно пов'язано з розвитком контрнаступу... вони намагаються підняти градус напруги досить відчутно. Сам факт їхнього перебування на станції є загрозою, тому... загроза може бути реалізована у будь-який час", - повідомив Галущенко в ефірі національного телемарафону в суботу ввечері.

Він наголосив, що інформація про радіаційну аварію на станції відсутня.

Також міністр нагадав, що на наразі на ЗАЕС знаходяться чотири інспектори МАГАТЕ і вони не здатні отримати доступ до всіх об'єктів станції, внаслідок чого, за його словами, виникає проблема нестачі інформації.

"Тому вони теж отримують обмежену кількість інформації і в цьому полягає велика проблема. Тому що ми, Україна… ми відрізані від офіційного моніторингу того, що там відбувається. Ми маємо єдине офіційне джерело, і це експерти МАГАТЕ", - сказав Галущенко.

Теги: #україна #ситуація #заес #загострення

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