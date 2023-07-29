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20:34 29.07.2023

Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі лікарю з Херсонської області

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Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі лікарю з Херсонської області

У Херсонській області правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому лікарю обласної лікарні, який пішов на співпрацю з окупантами, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, у серпні 2022 року підозрюваний пішов на співпрацю з ворогом і став так званим "в.о. головного лікаря" захопленої окупантами "Олешківської центральної районної лікарні". На займаній посаді чоловік перереєстрував лікарню в органах окупаційної адміністрації держави-агресора, агітував медичний персонал до співпраці з окупантами, видавав зарплату в рублях, займався антиукраїнською пропагандою", - йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці.

Зазначається, що підозрюваний також змушував співробітників лікарні брати участь у проросійських заходах.

Досудове розслідування здійснюється слідчими управління СБУ в Херсонській області.

 

 

Теги: #лікар #підозра #херсонська_область #колаборант

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