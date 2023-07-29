Події

19:06 29.07.2023

У Черкасах сталася масштабна пожежа на підприємстві, постраждалих немає

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У Черкасах сталася масштабна пожежа на підприємстві, постраждалих немає

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували масштабну пожежу на території одного з підприємств у Черкасах, повідомляє пресслужба ДСНС у фейсбуці.

"29 липня на проспекті Хіміків виникла пожежа ангара на одному з підприємств міста Черкаси. На ліквідацію пожежі оперативно прибули рятувальники за 2-м номером виклику. Створено штаб пожежогасіння. Спільними зусиллями вогнеборців, пожежу локалізовано о 10:19 та ліквідовано об 11:26", - зазначається в повідомленні.

Зазначається, що площа пожежі становила 300 квадратних метрів.

Причина загоряння встановлюється. Постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #пожежа #черкаси #ліквідація

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