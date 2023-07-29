Події

12:37 29.07.2023

В Україні відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ

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В Україні відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський привітав бійців Сил спеціальних операцій із професійним святом.

"Наші Сили спеціальних операцій. Розказати все про їхню відвагу зараз неможливо. Лише після війни. Найскладніші операції. Найризикованіші. Найсучасніша підготовка. Знищення логістики російських терористів. Диверсії проти окупантів. Наш рух опору. І дуже потужні та принципові кроки для звільнення української землі", - написав він у телеграм-каналі.

"Разом з усіма нашими героями Сили спеціальних операцій Збройних Сил України – це гордість нашого народу!" - йдеться у привітанні.

Зі свого боку головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував побратимам із ССО за їхню самовіддану боротьбу за Україну.

Теги: #свято #ссо_зсу

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