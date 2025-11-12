ССО завдали удару по нафтохімічному підприємству "Ставролен" в російському Будьонновську

Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України повідомили про здійснення успішного вогневого ураження нафтохімічного підприємства "Ставролен" в російському Будьонновську (Ставропольський край).

"Кілька дронів ССО досягли своєї цілі. Влучання, зокрема, підтверджують місцеві жителі в соціальних мережах. Водночас місцева влада заявляє про загорання внаслідок падіння уламків. Підприємство виготовляє широкий асортимент продукції, що входить до технологічної ланки оборонної промисловості ворога", - повідомляється в телеграм-каналі ССО.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про враження інфраструктури "Ставролена".

"Завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії рф. Серед іншого виробляє і складові частини до БпЛА. Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі. Результати ураження уточнюються", - повідомляється в телеграм Генштабу.

Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей противника уражено склад боєприпасів у тимчасово окупованому селищі Новий Світ (Кальміуський р-н Донецької обл.). "Зафіксовано ураження цілі та вибухи. Ступінь завданих збитків уточнюється", - йдеться в повідомленні.