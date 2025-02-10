Герої серед цивільних: вийшов календар-візитівка, присвячений руху опору ССО ЗСУ

На сторінках календарю руху опору «Четвертий рік тотального спротиву» відображена специфіка діяльності складової Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. В календарі йдеться про завдання та символи руху опору.

Як і попередні календарі, 2023, 2024 календар руху опору «Четвертий рік тотального спротиву» починається з 24 лютого, що стало одночасно початком як і повномасштабного нападу росіян, так і тотального спротиву українців.

Календар — це також і запрошення до лав руху опору. Для бажаючих таємно долучитися до боротьби в складі РО ССО на сторінках календаря розмістили QR-код, який веде до сайту і анкети кандидата на вступ в організацію https://opir.org.ua/.

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