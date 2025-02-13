День Героїв Небесної Сотні відбудеться під гаслом "Герої першої перемоги у битві, що триває"
День Героїв Небесної Сотні в 2025 році пройде під гаслом "Герої першої перемоги у битві, що триває", повідомив генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.
"Одинадцятий рік ми вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні. Гасло цьогорічної інформаційної кампанії – "Герої першої перемоги у битві, що триває", - сказав Пошивайло на пресконференції в четвер.
Програма заходів передбачає 18 лютого: вшанування загиблих 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку; панахида за Небесною Сотнею в Михайлівському соборі, Хода пам'яті Героїв Небесної Сотні в середмісті Києва.
Крім того, 20 лютого на алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться церемонія пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності, а також щорічна акція "Ангели пам'яті"; відкриття виставки довкола монументу на майдані Незалежності "Герої: Майдан, війна, пам'ять...".
Серед іншого, починаючи з 15 лютого, передбачається проведення тематичних виставок, екскурсій і показів фільмів.
Детально з програмою можна ознайомитися за посиланням.
День Героїв Небесної Сотні українці відзначають щорічно 20 лютого.
Як повідомлялося, День Героїв Небесної Сотні у 2023 році відбувався під гаслом "Небесна Сотня - перші герої російсько-української війни", у 2024 році - під гаслом "Залишаємося гідними своїх героїв".