День Героїв Небесної Сотні відбудеться під гаслом "Герої першої перемоги у битві, що триває"

День Героїв Небесної Сотні в 2025 році пройде під гаслом "Герої першої перемоги у битві, що триває", повідомив генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

"Одинадцятий рік ми вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні. Гасло цьогорічної інформаційної кампанії – "Герої першої перемоги у битві, що триває", - сказав Пошивайло на пресконференції в четвер.

Програма заходів передбачає 18 лютого: вшанування загиблих 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку; панахида за Небесною Сотнею в Михайлівському соборі, Хода пам'яті Героїв Небесної Сотні в середмісті Києва.

Крім того, 20 лютого на алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться церемонія пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності, а також щорічна акція "Ангели пам'яті"; відкриття виставки довкола монументу на майдані Незалежності "Герої: Майдан, війна, пам'ять...".

Серед іншого, починаючи з 15 лютого, передбачається проведення тематичних виставок, екскурсій і показів фільмів.

Детально з програмою можна ознайомитися за посиланням.

День Героїв Небесної Сотні українці відзначають щорічно 20 лютого.

Як повідомлялося, День Героїв Небесної Сотні у 2023 році відбувався під гаслом "Небесна Сотня - перші герої російсько-української війни", у 2024 році - під гаслом "Залишаємося гідними своїх героїв".