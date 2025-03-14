ГУР презентувало книгу-буклет про загиблого Героя України Віталія Пляку

Головне управління розвідки Міністерства оборони до перших роковин загибелі Героя України та в рамках проєкту "Видатні розвідники" презентувало книгу-буклет про військового пілота ГУР МОУ підполковника Віталія Пляку в п’ятницю, 14 березня.

"Наш проєкт покликаний говорити про наших героїв — про людей, які здійснили і здійснюють справжні подвиги для того, щоб захищати нас із вами, захищати Україну і відбивати окупантів, які прийшли на нашу землю. І сьогодні ми розповідаємо про ще одного Героя України — розвідника, одного з найпрофесійніших, найдосвідченіших пілотів, льотчиків України, який служив у нашому підрозділі", - зазначила авторка проєкту ГУР МО України "Видатні розвідники" Ольга Мосьондз.

Як повідомили на прес-конференції в Києві, військовий пілот ГУР МО України Віталій Пляка народився 6 червня 1971 року на Харківщині, у родині військового. У небо закохався ще школярем. За словами матері, Валентини Пляки, в дитинстві Віталій дуже любив збирати конструктори, літаки. "У мене вся хата була обставлена літаками, макетиками", - згадала жінка.





Згодом Віталій вступив до харківського аероклубу, там здійснив перші стрибки з парашутом. У 1992 році він закінчив вище військове училище льотчиків та розпочав військову службу на Вінничині.

Дружина Віталія, Оксана Пляка згадала, що він дуже любив свою справу, любив небо. Вона розказала, як чоловік освідчився їй на третій день знайомства.

"Ось ми з ним 12 липня познайомилися, а 18-го він мені вже освідчився. Каже: "Виходь за мене заміж". А я так думаю: який заміж? Я в Одесі, мені ще навчатися. Ти — в Вапнярці. І, взагалі, я до бабусі їду. Ну, він тричі робив пропозицію. На третій раз я погодилася. Кажу: "Добре, потім все одно забуде". Але ні, не забув. Пішли наступного дня вранці телефонувати батькам Віталія. А потім уже поїхали до Одеси, до моїх батьків, знайомитися, новину цю сповіщати. І вже 30 серпня ми одружилися", - розказала жінка.

За словами Оксани Пляки, її чоловік завжди мав сильне бажання зростати.

"Він ніколи не сидів на одному місці. Йому постійно хотілося чогось надзвичайного. Якось, коли ми жили і служили в Конотопі, де він був льотчиком-інструктором, він приходить додому і каже: "Я хочу бути льотчиком-випробувачем". Але для цього треба їхати в Крим, у Кіровське. Там центр з підготовки. У мене життя налагоджене: є робота, дитина. На другу дитину чекаємо. Але я кажу: "Якщо хочеш, тоді ми зриваємось". І ось ми їдемо на нове місце служби, де він реалізується як чоловік, як професіонал", — розповіла пані Оксана.

За її словами, так само спонтанно Віталій почав вивчати англійську мову.

"Потім він якось каже: "Я буду вивчати англійську мову". Я питаю: "Нащо тобі? У тебе ж робота". Це він уже був на пенсії, уже звільнився з армії й мав гарну роботу. Тоді ми жили в Києві, він працював приватним пілотом. Я кажу: "У тебе така гарна робота, нащо тобі та англійська?" А він відповідає: "Зателефонують мені, запропонують роботу. Скажуть, що через місяць треба по контракту десь летіти. Я за місяць вивчу ту англійську?". І я його також підтримувала. Щоранку він піднімався рано, їхав на курси й навчався", — поділилася пані Оксана.

Віталій Пляка неодноразово брав участь у Миротворчих місіях ООН і НАТО, літав у небезпечні місії в Афганістан, Малі, Сомалі, Південний Судан, ДР Конго, м. Кліса (колишня Югославія).

Після скорочення з армії працював на цивільні українські та міжнародні авіакомпанії.

Коли РФ розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну та наближалася до Києва 24 лютого 2022 року, пішов до військкомату та став до лав Армійської авіації Збройних Сил України, не сумніваючись, що його досвід військового льотчика знадобиться на фронті. Далі був Авіаційний підрозділ ГУР МО.

"Коли почалася війна, він мав на початку березня летіти у наступне відрядження. Керівництво зателефонувало йому й сказало: "Віталію, ми все зробимо, ти виїдеш, там не буде ніяких перепон на кордоні". А він відповів: "Хлопці, яке відрядження, які гроші? Треба свою Батьківщину захищати!" І відмовився — пішов замість відрядження до ТЦК", — розповіла дружина.

Віталій Пляка – один із найбільш досвідчений пілотів України. За словами його сина, лише за час великої війни РФ проти України він здійснив понад 300 бойових вильотів – був серед тих, хто прорвався в окупований росіянами Маріуполь, доставляючи провізію та евакуйовуючи поранених захисників Азовсталі, брав участь у Харківському контрнаступі. Він неодноразово виконував завдання на "нулі" та у глибокому тилу ворога.

Віталій Пляка віддав своє життя за Україну 17 березня 2024 року у небі над Сумщиною.

Посмертно йому було присвоєно ранг підполковника та високе звання Героя України.

У Віталія Пляки залишилися мама та двоє дітей.





Презентації книги-буклета відбулася в рамках проєкта ГУР МО України "Видатні розвідники", який покликаний зберегти і популяризувати історію української боротьби проти окупантів РФ, історії та подвиги українських Героїв для майбутніх поколінь.