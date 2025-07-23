Інтерфакс-Україна
Події
18:50 23.07.2025

Адвокати Небесної сотні закликають Зеленського та Раду скасувати закон щодо НАБУ/САП - заява

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Адвокатська дорадча група, які представляють інтереси потерпілих у справах Майдану (адвокати Небесної сотні) закликають президента Володимира Зеленського та Верховну Раду скасувати закон щодо НАБУ/САП (законопроект №12414).

"Закликаємо президента України та Верховну Раду проявити державницьку позицію: зважити ризики та вчинити дії, необхідні для скасування Закону, таким чином підтверджуючи українському суспільству та європейським партнерам вірність європейському вибору України", - йдеться в заяві, оприлюдненій адвокатами в "Фейсбуці".

Адвокати звертають увагу на низку положень прийнятого закону, які стосуються, зокрема, обшуків без рішення суду.

"Цей пункт закону руйнує наявні конституційні гарантії недоторканності житла. Правки дозволяють правоохоронцям діяти поза судовим контролем з доволі розмитих підстав. Фактично це дозволить прийти з обшуком без ухвали суду у всіх без виключення випадках", - зазначають адвокати.

Крім того, вони звертають увагу на ліквідацію незалежності антикорупційних інституцій.

"Ухвалений закон ліквідовує незалежність антикорупційних органів. По суті це означає знищення одного з тих найважливіших факторів, які тримають для України відчиненими двері до ЄС, забезпечують довіру й підтримку з боку європейських партнерів, життєво необхідну в час війни, та живлять українську мрію про краще майбутнє, що дає людям сили на фронті та в тилу. Окрім іншого, це створює підстави для згортання наявних здобутків євроінтеграції та надзвичайно збільшує фінансові ризики для країни", - заявляють адвокати небесної сотні.

Адвокати наголошують, що "сьогодні ЄС та його члени є надійними партнерами України у зміцненні оборони та фінансуванні державного бюджету України".

"Незалежні антикорупційні інституції були й залишаються однією з ключових умов європейської інтеграції України. Це було прямою вимогою Угоди про асоціацію, однією з головних умов для запровадження безвізового режиму, однією з сімох ключових умов, які мали бути виконані для початку переговорів про вступ тощо. Незалежні та ефективні антикорупційні інституції - це не технічна деталь, а системна вимога європейської інтеграції України", - підкреслюють адвокати.

Теги: #небесна_сотня #адвокати #набу #закон #сап

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