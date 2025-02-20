Зеленський: Дуже важливо підтримувати тих, хто захищає свободу

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті Героїв Небесної Сотні вшанував їх пам'ять та зауважив важливість підтримки тих, хто захищає свободу.

"20 лютого – день, коли ми згадуємо і вшановуємо тих, хто зробив свій вибір бути вільними, будувати сильну, європейську Україну, не миритися з підкоренням. Вони віддали найдорожче – своє життя, щоб ми жили у вільній державі", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент зауважив, що саме в ці дні 2014 року Росія розпочала перші кроки до окупації Криму. "Поки в Києві вбивали людей, а люди захищали свою свободу, Путін вирішив завдати ще одного удару – дуже підлого. З того часу світ живе у новій реальності, коли Росія намагається обманути всіх", - додав Зеленський.

За його словами, дуже важливо не піддаватися, бути разом. "Дуже важливо підтримувати тих, хто захищає свободу", - наголосив президент.

Він подякував усім сміливим українцям та українкам, які боролись за Україну і її незалежність.