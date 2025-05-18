Зеленський: Не забуваємо, що таке Москва і яке зло прийшло звідти для українців сучасних і минулих поколінь

Президент Володимир Зеленський назвав "символічним" вшанування пам’яті жертв політичних репресій водночас з активізацією дипломатичних зусиль України та партнерів заради припинення російської агресії.

"Дуже символічно, що вшанування пам’яті жертв політичних репресій сьогодні відбувається в той самий час, коли ми з партнерами максимально активізували дипломатичні зусилля заради припинення російської агресії, заради повернення всіх наших людей із російської неволі й заради гарантування справжнього миру", - написав він в телеграмі.

Президент зазначив, що "ми не забуваємо, що таке Москва і яке зло прийшло звідти для українців сучасних поколінь і тих, що були перед нами". За його словами, незалежність і суверенітет української держави – це основа збереження українського народу. Свободу для українців та української культури можна забезпечити тільки гарантувавши надійний захист від Росії.

"Цими днями всі зустрічі й перемовини були присвячені безпеці та миру для України. Дякую всім у світі, хто допомагає Україні. Вічна пам’ять нашим людям, чиї життя були забрані російською репресивною системою. Обов’язково захистимо нашу державу і людей! Слава Україні!", - резюмував Зеленський.