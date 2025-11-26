Інтерфакс-Україна
Події
20:24 26.11.2025

Українські воїни захищають позиції, і це основа нашої можливості вести перемовини в інтересах країни - Зеленський

Українські воїни продовжуються знищувати окупанта, захищати свої позиції та виконувати бойові завдання, це основа можливості вести перемовини в інтересах України, заявив президент країни Володимир Зеленський.

"Звісно, детальні доповіді по ситуації на фронті були – по ключових напрямках. Куп’янськ, Покровськ, Гуляйполе. Важливо, що українські воїни продовжують знищувати окупанта, захищають позиції та виконують бойові завдання. Саме це – основа нашої можливості вести перемовини в інтересах України", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він зауважив, що всюди у світі росіяни "розносять, що Україна начебто не може захищатися".

"Вони кажуть, що українські воїни не можуть захищатися. Щоденний бойовий результат української армії, щоденний результат наших спеціальних служб, наших дипстрайків – це доказ, що Україна може захищати свої інтереси", - наголосив президент.

За його словами, кожний знищений окупант, дипстрайк або кожна знищена одиниця ворожої техніки - це аргументи, що Україні варто допомагати, і заради миру треба тиснути на Росію, "єдину причину, чому війна затягується".

 

