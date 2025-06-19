Інтерфакс-Україна
Події
11:38 19.06.2025

Зеленський у Києві вшанував пам'ять загиблих від російського удару

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Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих на місці російського удару по житловому будинку в Солом’янському районі Києва.

"Сьогодні був на місці влучання російської фугасної ракети в київську багатоповерхівку. Вшанував памʼять загиблих. Цей підлий удар по будинку серед ночі забрав життя 23 мирних людей. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим продовжують допомагати", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент наголосив, що цей обстріл – нагадування світові, що Росія відкидає припинення вогню та обирає вбивства.

"Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють: Україна щодня має ставати сильнішою. Вдячний усім, хто готовий тиснути на Москву так, щоб там відчули реальну ціну війни", - додав він.

Як повідомляє пресслужба президента, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко поінформував Зеленского, що понад 1000 людей звернулися по допомогу до районного штабу, їм надається уся необхідна допомога.

Окрім того, віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба доповів, що зараз триває технічне обстеження будинку. Якщо капітальна відбудова буде неможливою, люди отримають компенсації за знищене житло.

19 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що пошукові роботи на місці російського ракетного удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі столиці завершені, з-під завалів дістали тіла 23 загиблих, продовжується розбір конструкцій.

Теги: #вшанування #соломянський_район #зеленський

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