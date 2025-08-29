Інтерфакс-Україна
Події
21:13 29.08.2025

Зеленський вшанував пам’ять загиблих унаслідок удару РФ по житловому будинку та закликав до посилення санкцій

1 хв читати
Зеленський вшанував пам’ять загиблих унаслідок удару РФ по житловому будинку та закликав до посилення санкцій

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих на місці влучання російської балістичної ракети в житловий будинок, унаслідок якого загинули 22 людини, серед них четверо дітей, наймолодшій із яких не було й трьох років.

"Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим і родинам, які втратили рідних унаслідок російського обстрілу, найближчим часом нададуть необхідну допомогу з житлом, відповідні програми вже діють", – зазначив глава держави у телеграм-каналі ввечері п’ятниці.

Зеленський наголосив, що цей обстріл став демонстративною відповіддю Росії на намагання світу закінчити війну.

"Цей обстріл - демонстративна російська відповідь на намагання світу закінчити цю війну. Вбивство дітей і руйнування замість дипломатії та миру. І на таку відповідь має бути реакція світу: ще більше санкцій, ще більше можливостей для України говорити мовою сили - єдиною, яку розуміє Росія. Дякую всім партнерам, які нам у цьому допомагають", – заявив він.

Президент подякував міжнародним партнерам, які допомагають Україні.

 

Теги: #київ #вшанування #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:15 29.08.2025
ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічного обстрілу Києва: 25 загиблих, серед них четверо дітей

ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічного обстрілу Києва: 25 загиблих, серед них четверо дітей

19:48 29.08.2025
Число загиблих у Києві через атаку РФ у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей

Число загиблих у Києві через атаку РФ у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей

19:32 29.08.2025
Зеленський і Кошта обговорили гарантії безпеки, фінансування виробництва українських дронів і домовились про зустріч

Зеленський і Кошта обговорили гарантії безпеки, фінансування виробництва українських дронів і домовились про зустріч

19:16 29.08.2025
Зеленський обговорив євроінтеграцію України з керівником альянсу зелених і лейбористів у парламенті Нідерландів

Зеленський обговорив євроінтеграцію України з керівником альянсу зелених і лейбористів у парламенті Нідерландів

13:27 29.08.2025
У Києві по допомогу звернулися вже 877 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ

У Києві по допомогу звернулися вже 877 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ

10:07 29.08.2025
Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

08:48 29.08.2025
У Києві тривають роботи на місці руйнувань внаслідок ворожого обстрілу

У Києві тривають роботи на місці руйнувань внаслідок ворожого обстрілу

02:09 29.08.2025
Уже 23 жертви російської атаки в Києві – Ткаченко

Уже 23 жертви російської атаки в Києві – Ткаченко

23:39 28.08.2025
Загиблих в Києві вже 22 людини - Ткаченко

Загиблих в Києві вже 22 людини - Ткаченко

22:35 28.08.2025
До ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ залучено понад 20 волонтерів УЧХ

До ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ залучено понад 20 волонтерів УЧХ

ВАЖЛИВЕ

Число загиблих у Києві через атаку РФ у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей

У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

Єрмак у США запросив Віткоффа відвідати Україну

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки, бої тривають у двох локаціях

Українська делегація розпочала візит до США

ОСТАННЄ

Міноборони Данії: найближчими тижнями українська оборонна компанія відкриє виробництво в Данії

Україна отримала восьмий зенітний комплекс IRIS-T SLM від Німеччини

Масовість застосування дронів, схоже, вже наступного року остаточно змінить роль піхоти у війні – ЦПД

Бережна: На Венеційському бієнале встановлено російський триколор - "прапор війни та вбивств", це неприпустимо

В Україні потребують евакуації ще майже 240 тис. людей

Куйбишевський НПЗ в Росії після атаки зупинився

НАБУ заперечило розслідування щодо ракети "Фламінго"

У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

Президент звільнив Нікіфоренка з посади першого заступника голови Держприкордонслужби

Через ворожі атаки на Сумщині поранено трьох людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА