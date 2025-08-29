Зеленський вшанував пам’ять загиблих унаслідок удару РФ по житловому будинку та закликав до посилення санкцій

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих на місці влучання російської балістичної ракети в житловий будинок, унаслідок якого загинули 22 людини, серед них четверо дітей, наймолодшій із яких не було й трьох років.

"Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим і родинам, які втратили рідних унаслідок російського обстрілу, найближчим часом нададуть необхідну допомогу з житлом, відповідні програми вже діють", – зазначив глава держави у телеграм-каналі ввечері п’ятниці.

Зеленський наголосив, що цей обстріл став демонстративною відповіддю Росії на намагання світу закінчити війну.

"Цей обстріл - демонстративна російська відповідь на намагання світу закінчити цю війну. Вбивство дітей і руйнування замість дипломатії та миру. І на таку відповідь має бути реакція світу: ще більше санкцій, ще більше можливостей для України говорити мовою сили - єдиною, яку розуміє Росія. Дякую всім партнерам, які нам у цьому допомагають", – заявив він.

Президент подякував міжнародним партнерам, які допомагають Україні.