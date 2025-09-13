Інтерфакс-Україна
Події
21:36 13.09.2025

У Києві Єрмак, Ткаченко і радники з безпеки ЄС і Британії вшанували пам’ять загиблих у Дарницькому районі

1 хв читати
У Києві Єрмак, Ткаченко і радники з безпеки ЄС і Британії вшанували пам’ять загиблих у Дарницькому районі
Фото: https://t.me/tkachenkotymur

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко разом із керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та радниками з питань безпеки Німеччини, Британії, Франції та Італії вшанували пам’ять киян, загиблих унаслідок російського обстрілу Дарницького району столиці.

"На цьому місці загинуло 22 людей. Серед яких — 4 дітей. І західні партнери мають наочно бачити, яким терористам протистоїть наша держава. Росія — це абсолютне зло, яке несе тільки біль, смерті та розруху", — зазначив Ткаченко.

Він також наголосив на важливості підтримки киян, які залишилися без житла внаслідок російських обстрілів. "І дуже важливо, що навіть в умовах постійних російських варварських обстрілів керівництво держави завжди приділяє увагу питанню підтримки киян, які лишаються без житла. Велика вдячність Президенту, що завжди тримає такі питання на особистому контролі", — додав глава КМВА.

В свою чергу керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в дописі, у своєму телеграм-каналі зазначив: "Росія - це смерть і терор проти мирного населення. Будинок у Дарниці, в який влучила ракета агресора. 22 людини загинули, серед них - 4 дітей. Разом з нашими європейськими партнерами вшанували памʼять жертв цієї жахливої атаки".

 

 

Теги: #київ #вшанування #радники

UKR.NET- новини з усієї України

