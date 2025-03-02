У Києві та Миколаєві вшанували памʼять поета і воїна Гліба Бабіча – сьогодні йому б виповнилось 56 років

У Києві і Миколаєві друзі та близькі вшанували памʼять поета, ветерана війни проти російської агресії, співзасновника ГО "Res_Publika. Брати по Зброї" і громадського діяча Гліба Бабіча. Напередодні його 56-го дня народження у рідне місто Гліба – Миколаїв – приїхали друзі та побратими. На вулиці, що отримала назву на честь Бабіча, встановили 84 адресні таблички.

"Якщо хтось вам скаже, що з часом менше болить, знайте, що це неправда. З часом ти вчишся трансформувати біль у дії — втілювати пам’ять про друзів у книжки, спогади, фільми, вулиці їхнього імені, допомогу бойовим побратимам. Сьогодні третій день народження Гліба Бабіча, який ми зустрічаємо без нього. Друже, нам всім тебе дуже не вистачає. І я часто думаю, наскільки більше крутих речей ми могли би зробити разом, якби твоє життя не обірвала війна. Згадайте і ви сьогодні Гліба таким, яким його знав я — поетом, активістом, воїном, філософом і просто нашим Святим Миколаєм. Честь, брате!", – написав у соцмережах Петро Порошенко.

До 2019 року Бабич був командиром взводу 10-ї ОГШБр. Після 24 лютого 2022 року став бійцем сил ТрО Києва. Він загинув 28 липня 2022 року біля Ізюма на Харківщині.

Він написав понад 500 пісень та віршів. Пісні на вірші Гліба Бабіча виконує гурт Kozak System – "Подай зброю", "Сила і зброя", "Досить сумних пісень», "Свобода наче любов», "Мольфар", "Ті, що тримають небо над Різдвом" та "Не покинь".

Гліб Бабіч втілював в життя багато проєктів допомоги армії. Комплекси оптичної розвідки, які він спроєктував вздовж лінії фронту, врятували багато життів українських воїнів. Ветеранська організація "Res_Publika. Брати по Зброї" тепер носить його імʼя, а її учасники з початку повномасштабного вторгнення воюють на фронті.

У жовтні 2023 року ініціативна група киян запропонувала перейменувати вулицю Канальну на честь Гліба Бабіча. У додатку "Київ Цифровий" відбулося голосування. У січні 2024 року Київрада ухвалила рішення щодо перейменування вулиці на честь героя і поета.

Наприкінці липня 2024 на честь загиблого у війні військовослужбовця була перейменована колишня вулиця 8 Березня, що розташована у Заводському районі Миколаєва.