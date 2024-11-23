Байден - українцям у День пам'яті Голодомору: США поважають ваше минуле і підтримують у сьогоденні

У День пам'яті жертв Голодомору, який українці по всьому світу відзначають у четверту суботу листопада, президент США Джо Байден звернувся до українського народу зі словами підтримки та запевненнями, що Америка «буде поряд з українцями у важкі часи».

«Сьогодні, коли ми відзначаємо трагічні роковини Голодомору, ми також підтверджуємо нашу відданість підтримці українського народу у скрутну хвилину. Вже майже три роки Росія веде жорстоку війну проти українського народу, намагаючись стерти Україну з лиця землі. У цих зусиллях Росія зазнала невдачі», - сказав Байден у зверненні, опублікованому на сайті Білого дому в суботу.

Байден наголосив, що у 1932-33 роках метою організаторів Голодомору було придушення національної ідентичності України.

"Дев'яносто один рік тому Йосип Сталін і радянський режим влаштували Голодомор, примусовий та навмисний голод, внаслідок якого загинули мільйони українців", - сказав президент США.

"Голодомор - це спроба радянського режиму знищити національну ідентичність України", - додав Байден.

Президент США вшанував пам'ять чоловіків, жінок та дітей, які загинули під час Голодомору, та їхніх нащадків, які, незважаючи на ці зусилля радянського керівництва, збудували вільну, незалежну й демократичну Україну.

Він наголосив, що Київ залишається вільним, частково завдяки Сполученим Штатам та понад 50 інших країн, які готові надати Україні необхідну допомогу для її захисту.

«Моє послання українському народу цього дня чітке: Сполучені Штати вшановують ваше минуле і підтримують вас у теперішньому», — сказав Джо Байден.

У День пам'яті жертв Голодомору він підтвердив намір США «підтримувати Україну в її подальшому захисті своєї свободи, її прагненні до справедливості та її шляху до євроатлантичного майбутнього на свій вибір».

Напередодні, 22 листопада, у Вашингтоні біля меморіалу жертвам Голодомору-геноциду відбувся молебень за упокій душ загиблих людей за участю дипломатів Посольства України в США та помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О'Брайєна.